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11:56, 16 апреля 2024Экономика

Названы сроки снижения рыночных ставок по ипотеке

«Эксперт РА»: ипотечные ставки могут упасть ниже 13 % во втором полугодии

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Ставки по рыночной ипотеке в России могут упасть ниже 13 процентов годовых не раньше второй половины текущего года. Сроки их снижения назвали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» по результатам соответствующего обзора, пишет РБК.

По данным «Дом.РФ», по состоянию на 12 апреля средний размер ставки по рыночной ипотеке в топ-20 банков страны находился на уровне в 16,76 процента для первичного рынка и 16,95 процента для вторичного. Эксперты рейтингового агентства пояснили, что падение ипотечных ставок будет возможно по мере снижения ключевой — они предполагают, что последняя к концу 2024 года снизится с нынешних 16 процентов до 12 процентов. «Многие игроки перейдут к снижению ставок по рыночной ипотеке, а некоторые даже начнут делать это заранее, в том числе корректируя условия и по рефинансированию, чтобы привлечь спрос», — допустила руководитель направления аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Аналитики «Эксперт РА» отметили, что падение ставок по жилищным кредитам позитивно скажется на клиентской активности, добавив, что по мере модификации льготных программ будет наблюдаться смещение вектора в сторону рыночных сделок.

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Между тем по итогам года ожидается, что общий объем выдачи ипотеки по итогам 2024-го будет на 30 процентов ниже, чем в рекордном 2023-м и составит 5,4 триллиона рублей. Что касается более долгосрочных перспектив, то, по прогнозу управляющего директора НРА Сергея Гришунина, до 2026 года рыночные ставки по жилищным кредитам не опустятся ниже 10 процентов.

Ранее в этот же день стало известно, что в 2024 году снижение объема выдач ипотеки в России может стать максимальным с 2015 года.

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      Полина Кислицына
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