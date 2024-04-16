Предсказано будущее ипотеки в России

Forbes: снижение объема выдач ипотеки может стать максимальным с 2015 года

В 2024 году снижение объема выдач ипотеки в России может стать максимальным с 2015 года. Такое будущее рынку предсказывает рейтинговое агентство «Эксперт РА», передает Forbes.

Согласно прогнозам, объем выдач может упасть на 30 процентов, с 7,8 триллиона до 5,4 триллиона рублей. Снижению поспособствует ужесточение условий льготных ипотечных программ и завершение массовой льготной ипотеки на новостройки в июле. Ипотечное кредитование станет более адресным, а интерес к рыночной ипотеке начнет оживать только при ставках ниже 13 процентов — это произойдет не раньше второго полугодия по мере снижения ключевой ставки.

«Высокие ставки по рыночным программам сдержат выдачи в первом полугодии 2024 года, однако плавное снижение ключевой ставки во второй половине года позволит банкам снизить ставку по стандартным программам и запустить реализацию отложенного спроса на рынке готового жилья», — заявила лидер Frank RG Ольга Филиппова.

Ранее в флиппинговой компании Todayprice спрогнозировали подорожание вторичного жилья. Эксперты считают, что разница в цене между новостройками и «вторичкой» сократится за счет роста стоимости готового жилья.