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03:05, 9 мая 2024Мир

Польша выдала Киеву военнообязанного украинца

Польша выдала Киеву нелегально пересекшего границу украинца в порядке реадмиссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава в порядке реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан) выдала Киеву нелегально пересекшего границу военнообязанного украинца. Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чтобы попасть в Польшу, 31-летний житель Сумской области переплыл Западный Буг. Польские правоохранители передали мужчину пограничникам Волынского отряда, на него составили административный протокол, после чего представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вручил ему повестку.

Служба уточнила, что аналогичному «двойному наказанию» подвергся 26-летний уроженец Донецкой области, который днем ранее использовал тот же способ, чтобы пересечь границу и оказаться в Польше.

Ранее на Западе подсчитали стоимость побега с Украины для уклониста, она исчисляется тысячами долларов. С начала специальной военной операции и к январю 2024 года погранслужба Украины задержала более 17 тысяч граждан страны.

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      Александра Синицына
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