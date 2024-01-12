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12:06, 12 января 2024Бывший СССР

На Западе подсчитали стоимость побега с Украины для уклониста

The Times: уклонисты платят от 3,5 до 5 тысяч долларов за побег с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уклонисты платят проводникам тысячи долларов за помощь в побеге с Украины. Стоимость возможности покинуть страну называет британское издание The Times.

«Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (находится на границе с Румынией и Венгрией), ищут проводников... которые обычно просят от 3,5 до 5 тысяч долларов», — говорится в публикации.

По данным издания, уклонистам предоставляют услуги многочисленные Telegram-каналы. За поддельные документы контрабандисты просят 700 до 1,3 тысячи долларов.

The Times сообщает, что с начала специальной военной операции погранслужба Украины задержала более 17 тысяч граждан страны. Уточняется, что эта цифра может вырасти из-за закона о мобилизации.

Ранее на Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации. В Киеве, Закарпатье и Тернопольской областях были задержаны организаторы сделок по вывозу призывников за рубеж, которые зарабатывали до 10 тысяч долларов на каждом уклонисте.

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      Алевтина Запольская
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