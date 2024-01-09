На Украине заявили о ликвидации трех схем уклонения от мобилизации

СБУ: на Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации

На Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации, организатором одной из них назван экс-советник главы офиса бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Как отмечают силовики, в Киеве, Закарпатье и Тернопольской области ими были задержаны организаторы сделок по вывозу призывников за рубеж. На каждом уклонисте они зарабатывали до 10 тысяч долларов.

Мужчинам помогали пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов. Их регистрировали в системе «Путь» как водителей заграничных рейсов, предоставляли фиктивные медицинские заключения о непригодности к воинской службе или помогали пересечь государственную границу через лесные тропы.

В конце декабря на Украине усложнили пересечение государственной границы выездным категориям мужчин. На границе у них начали требовать предоставить документы из военкомата, подтверждающие отсрочку от службы в армии.