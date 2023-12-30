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12:32, 30 декабря 2023Бывший СССР

На Украине усложнили пересечение границы выездным категориям мужчин

На границе Украины у выездных категорий мужчин начали требовать справки из ТЦК

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Украине у выездных категорий граждан начали требовать справки из военкоматов для пересечения государственной границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на сообщения граждан в социальных сетях.

Так, с 29 декабря на всех пунктах пропуска на польско-украинской границе появились сотрудники военкоматов. У многодетных отцов, волонтеров и инвалидов второй и третьей групп, которые ранее могли беспрепятственно покидать страну, стали требовать предоставить справки из территориального центра комплектования (ТЦК).

Как отмечают пользователи сети, предоставить разрешение на выезд от военкомата требуют у мужчин, которые ранее уже пересекали границу. Кроме того, пограничники перестали выпускать водителей, едущих по системе «Путь» на легковых автомобилях и автобусах, а также дальнобойщиков, не имеющих дополнительных оснований для отсрочки от армии.

Ранее стало известно, что в 2022 году три бывших депутата Верховной Рады Украины сбежали из страны при помощи системы «Путь», предназначенной для волонтеров. В числе сбежавших из страны оказались Сергей Кацуба, Александр Третьяков и Александр Зац.

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      Александр Курбатов
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