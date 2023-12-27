Трое экс-депутатов Рады уехали с Украины под видом волонтеров в 2022 году

NGL.media: в 2022 году трое экс-депутатов уехали с Украины под видом волонтеров

В 2022 году трое экс-депутатов Верховной Рады уехали с Украины под видом волонтеров. Об этом рассказали в украинском антикоррупционном центре NGL.media.

В числе сбежавших из страны оказались Сергей Кацуба, Александр Третьяков и Александр Зац. Ранее депутаты представляли в парламенте республики «Партию регионов» и «Блок Петра Порошенко». Отмечается, что всем им удалось покинуть территорию Украины благодаря системе «Путь», которая позволяет водителям, подлежащим призыву, пересекать границу при перевозке гуманитарной помощи или медицинских грузов.

При этом в список волонтеров Сергея Кацубу внесли благодаря киевской компании «Микс Тревел», директора которой в июле 2023 года приговорили к пяти годам условно за участие в схеме незаконного выезда уклонистов за границу. В то же время Александр Третьяков и Александр Зац уговорили помочь им с выездом украинские общественные организации.

Ранее украинская госпогранслужба отчиталась об итогах борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны. В ведомстве заявили, что за 2023 год было раскрыто 220 сообществ, занимавшихся нелегальной переправкой граждан страны.