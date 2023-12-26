Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 26 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о борьбе с выездом украинцев из страны

Госпогранслужба Украины: за год раскрыто 220 групп по вывозу людей из страны

Фото: Carlos Barria / Reuters

Государственная служба Украины отчиталась об итогах борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Госпогранслужба заявила, что за 2023 год было раскрыто 220 сообществ, занимавшихся нелегальной переправкой граждан Украины. Правоохранительные органы возбудили более 1,6 тысячи уголовных дел по факту незаконного пересечения границы.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2022 годом число правонарушений такого рода снизилось. Большинство нарушителей были задержаны при попытке пересечь границу вне пунктов пропуска.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Игорь Матвейчук рассказал, что мужчины призывного возраста покидают Украину как лица, сопровождающие инвалидов или супруги многодетных матерей. По его словам, в настоящее время в месяц мужчинам выдается порядка 6000 разрешений на выезд.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

      Старик оставил состояние заботливому торговцу фруктами и разозлил родных

      В России назвали самый популярный сегмент рынка оккультных услуг

      Японская компания вывела сотрудников из проекта «Арктик СПГ 2»

      На российской федеральной трассе грузовик сбил трех человек и загорелся

      Стало известно наказание для участников массовой оргии в Москве

      Двое мигрантов расчленили мать бойца СВО в российском регионе

      Роман Абрамович удивил официантов ресторана суммой чаевых

      Под Волгоградом участнику СВО вместо денег на лечение вручили морковь

      «Калашников» передал Минобороны России новые снайперские винтовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости