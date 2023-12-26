На Украине рассказали о борьбе с выездом украинцев из страны

Госпогранслужба Украины: за год раскрыто 220 групп по вывозу людей из страны

Государственная служба Украины отчиталась об итогах борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Госпогранслужба заявила, что за 2023 год было раскрыто 220 сообществ, занимавшихся нелегальной переправкой граждан Украины. Правоохранительные органы возбудили более 1,6 тысячи уголовных дел по факту незаконного пересечения границы.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2022 годом число правонарушений такого рода снизилось. Большинство нарушителей были задержаны при попытке пересечь границу вне пунктов пропуска.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Игорь Матвейчук рассказал, что мужчины призывного возраста покидают Украину как лица, сопровождающие инвалидов или супруги многодетных матерей. По его словам, в настоящее время в месяц мужчинам выдается порядка 6000 разрешений на выезд.