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14:47, 20 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о способе выезда мужчин из страны

ГПСУ: мужчины призывного возраста покидают Украину как сопровождающие инвалидов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мужчины призывного возраста покидают Украину как лица, сопровождающие инвалидов. О таком способе выезда из страны в ходе пресс-конференции рассказал начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Госпогранслужбы республики (ГПСУ) Игорь Матвейчук. Запись трансляции мероприятия опубликована на странице западного управления ГПСУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в настоящее время в месяц на Украине мужчинам выдается порядка шести тысяч разрешений на выезд. «Среди них около 15 процентов — инвалиды и сопровождающие их лица», — заявил Матвейчук. Он уточнил, что по закону вместе с инвалидом за рубеж могут выехать несколько человек, которые в сопроводительных документах будут обозначены как ухаживающие за ним лица. При этом пограничники не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие на Украину.

Матвейчук также сообщил, что вице-премьером было поручено разработать изменения законодательства, ограничивающие количество сопровождающих людей до одного человека, который вместе с инвалидом должен будет вернуться в страну. По его словам, подобного ограничения сейчас нет, а документы на сопровождающих лиц легко подделываются.

Ранее во Львовской области раскрыли схему незаконного выезда с Украины мужчин призывного возраста под видом священников. В общей сложности речь идет о десяти случаях, когда граждане нелегально покидали республику под видом служителей Церкви Веры Евангельской «Небесный дар» и религиозной общины «Новое поколение».

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      Георгий Нестеров
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