На Украине раскрыли схему выезда военнообязанных из страны под видом священников

На Украине раскрыли схему выезда призывников за границу под видом священников

Во Львовской области Украины раскрыли схему нелегального выезда из страны мужчин призывного возраста под видом священников. Об этом сообщает украинское издание «Судебный репортер».

Отмечается, что Жолковский районный суд признал виновным в организации незаконной переправки лиц через госграницу и приговорил к пяти годам условного срока гражданина, который организовал нелегальный выезд военнообязанных в Польшу. Отмечается, что мужчина подавал в Госслужбу Украины по этнополитике ложные сведения о своих «клиентах», выдавая их за членов местных евангелических общин, чтобы в таком статусе они могли пересечь границу.

Уточняется, что в общей сложности речь идет о 10 аналогичных случаях, в рамках которых мужчины нелегально покидали республику под видом священников Церкви Веры Евангельской «Небесный дар» и религиозной общины «Новое поколение».

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины раскрыло преступную организацию, состоящую из работников военкоматов Киева и ряда областей страны. По данным ГБР, подозреваемые создали беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой территорию республики смогли покинуть не меньше сотни людей.