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02:55, 9 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В пригороде Харькова прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

По информации очевидцев, поблизости были замечены разведывательные беспилотники. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 8 мая в Харькове прогремел взрыв. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Спустя несколько часов в Харькове сообщили о двух новых взрывах. Где именно они произошли, не уточнялось.

Позднее появилась информация о новой серии взрывов в Харькове. При этом воздушная тревога объявлена не была.

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      Евгений Силаев
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