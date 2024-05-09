Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове прозвучали взрывы

В пригороде Харькова прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

По информации очевидцев, поблизости были замечены разведывательные беспилотники. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 8 мая в Харькове прогремел взрыв. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Спустя несколько часов в Харькове сообщили о двух новых взрывах. Где именно они произошли, не уточнялось.

Позднее появилась информация о новой серии взрывов в Харькове. При этом воздушная тревога объявлена не была.