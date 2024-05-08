Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:21, 8 мая 2024Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремела новая серия взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области Украины прогремела новая серия взрывов. Она раздалась в Харькове, сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что взрывы были слышны в Харькове в среду около 13:10. При этом, по данным карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Сколько именно взрывов произошло, не сообщается. Также неизвестно, где именно они раздались и какие объекты получили повреждения. По информации корреспондентов «Общественного», около 13:25 в Харькове была слышна еще одна серия взрывов.

В ночь на 8 мая в Харькове прогремел взрыв. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Спустя несколько часов в Харькове сообщили о двух новых взрывах. Где именно они произошли, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

      В российском регионе полицейские обнаружили почти три тысячи свертков с гашишем

      Умерла обвинявшая приехавшего с СВО мужа-депутата в избиениях москвичка

      НАТО определилась с датами проведения саммита в Вашингтоне

      На Украине продлили военное положение и мобилизацию

      Решение Китая повысить стоимость поставок товаров в Россию объяснили

      Цены на нефть упали до минимума за два месяца

      Раскрыта дата рассмотрения жалобы на домашний арест блогера Портнягина

      С сестры Усманова отказались снимать санкции ЕС

      На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше