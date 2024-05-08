В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремела новая серия взрывов

В Харьковской области Украины прогремела новая серия взрывов. Она раздалась в Харькове, сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что взрывы были слышны в Харькове в среду около 13:10. При этом, по данным карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Сколько именно взрывов произошло, не сообщается. Также неизвестно, где именно они раздались и какие объекты получили повреждения. По информации корреспондентов «Общественного», около 13:25 в Харькове была слышна еще одна серия взрывов.

В ночь на 8 мая в Харькове прогремел взрыв. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Спустя несколько часов в Харькове сообщили о двух новых взрывах. Где именно они произошли, не уточнялось.