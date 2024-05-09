В России разработали стандарт оказания бесплатной юридической помощи

«Известия»: Минюст предлагает унифицировать бесплатную юридическую помощь

Министерство юстиции России планирует унифицировать оказание бесплатной юридической помощи благодаря единому стандарту. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на разработанный ведомством проект.

Целью принятия стандарта является защита прав граждан и минимизация рисков. Также планируется регламентировать финансирование и обеспечение квалифицированных адвокатов.

Отдельное внимание уделят информированию россиян об оказании бесплатной помощи. Компании, предоставляющие подобные услуги, должны будут разместить соответствующие объявления на своих сайтах.

Согласно проекту, в перечень бесплатных услуг входят правовое консультирование, составление заявлений, ходатайств и других правовых документов, а также представление интересов россиян в судах.

Ранее стало известно, что Минюст расширит список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО. В документ предлагается добавить такие недуги, как поздний сифилис, лейкозы, гипотиреоз, нарушения работы надпочечников, синдром Иценко — Кушинга, болезнь Паркинсона, дистонию, некоторые виды эпилепсии и острую хроническую лучевую болезнь тяжелой и крайней степени.