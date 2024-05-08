Минюст России расширит список болезней для освобождения из-под стражи

Минюст на 57 пунктов увеличит список болезней для освобождения из-под стражи

Министерство юстиции России расширит список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО. Об этом со ссылкой на ведомство и правозащитницу Еву Меркачеву пишет «Коммерсантъ».

Действующий перечень включает 86 болезней, его предлагается расширить до 143 заболевания. Поправки Минюст предлагает внести в постановление правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», уточнила Меркачева.

По ее словам, ведомство планирует привести перечень заболеваний в порядок в соответствии с международной классификацией болезней. Туда предлагается добавить такие недуги, как поздний сифилис, лейкозы, гипотериоз, нарушения работы надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистонию, некоторые виды эпилепсии и острую хроническую лучевую болезнь тяжелой и крайней степеней.

В постановлении также предлагается закрепить понятие состояния, которое требует паллиативной помощи. Это, как пояснила Меркачева, нужно для случаев, когда человеку требуется паллиативная помощь, однако ни одна из болезней, которые привели к подобному состоянию, не входят в перечень.

Как отдельную категорию в Минюсте хотят вынести беременность, роды и послеродовой период. Препятствием для нахождения под стражей, кроме того, планируется сделать осложнения, характерные при многоплодной беременности, и истмико-цервикальную недостаточность.

Перечень заболеваний также предлагается пополнить «состоянием, связанное с наличием искусственного отверстия». «Люди с калоприемниками, с трубками в шее нуждаются в дополнительном внимании и уходе. Как это делать в условиях СИЗО — непонятно. Недержание кала тоже невероятно важная проблема, потому что люди в изоляторах с этим мучаются», — уточнила правозащитница.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из колоний. Этой части заключенных также предоставили право на смягчение неотбытого наказания.