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12:48, 12 декабря 2023Россия

Путин упростил досрочный выход из колоний для части заключенных

Путин повысил до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из колоний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит в Уголовный кодекс России поправки, согласно которым, матери детей до четырех лет, содержащихся в доме ребенка исправительного учреждения, смогут выйти досрочно после отбытия не менее четверти срока за преступления небольшой тяжести. Этой части заключенных также будет предоставлено право на смягчение неотбытого наказания.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023 года, а в ноябре приняли в третьем чтении. По задумке авторов инициативы, нововведения дадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства, поспособствуют сохранению родственных связей женщин-заключенных, а также поможет снизить число россиянок, отбывающих наказание вместе с детьми.

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Ранее Путин заявил, что в России надо «подготовить и принять» решение об амнистии части женщин, которые отбывают наказание в колониях за ненасильственные преступления, а также тех, у кого есть дети. На следующий день глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что этот вопрос уже находится в стадии проработки.

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      Константин Лысяков
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