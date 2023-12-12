Путин упростил досрочный выход из колоний для части заключенных

Путин повысил до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из колоний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит в Уголовный кодекс России поправки, согласно которым, матери детей до четырех лет, содержащихся в доме ребенка исправительного учреждения, смогут выйти досрочно после отбытия не менее четверти срока за преступления небольшой тяжести. Этой части заключенных также будет предоставлено право на смягчение неотбытого наказания.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023 года, а в ноябре приняли в третьем чтении. По задумке авторов инициативы, нововведения дадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства, поспособствуют сохранению родственных связей женщин-заключенных, а также поможет снизить число россиянок, отбывающих наказание вместе с детьми.

Ранее Путин заявил, что в России надо «подготовить и принять» решение об амнистии части женщин, которые отбывают наказание в колониях за ненасильственные преступления, а также тех, у кого есть дети. На следующий день глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что этот вопрос уже находится в стадии проработки.