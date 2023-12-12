Путин упростил досрочный выход из колоний для части заключенных
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из колоний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит в Уголовный кодекс России поправки, согласно которым, матери детей до четырех лет, содержащихся в доме ребенка исправительного учреждения, смогут выйти досрочно после отбытия не менее четверти срока за преступления небольшой тяжести. Этой части заключенных также будет предоставлено право на смягчение неотбытого наказания.
Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023 года, а в ноябре приняли в третьем чтении. По задумке авторов инициативы, нововведения дадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства, поспособствуют сохранению родственных связей женщин-заключенных, а также поможет снизить число россиянок, отбывающих наказание вместе с детьми.
Ранее Путин заявил, что в России надо «подготовить и принять» решение об амнистии части женщин, которые отбывают наказание в колониях за ненасильственные преступления, а также тех, у кого есть дети. На следующий день глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что этот вопрос уже находится в стадии проработки.