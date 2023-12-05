В Госдуме заявили о проработке вопроса об амнистии женщин

Депутат Госдумы Крашенинников: вопрос об амнистии женщин прорабатывается

Вопрос об амнистии женщин находится в стадии проработки. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

4 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин.

Крашенинников назвал вопрос об амнистии «эмоционально правильным». Для его решения требуется определить ряд параметров, «какие составы [преступлений], стадии, количество и так далее», пояснил глава комитета Госдумы.

Во время встречи с Путиным член СПЧ Ева Меркачева попросила помиловать женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших такие преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.

Действующее законодательство России устанавливает, что амнистию объявляет Государственная дума. Амнистия может быть осуществлена путем освобождения от уголовной ответственности или наказания, сокращением наказания или заменой его более мягким видом наказания.

Ранее в СПЧ предложили председателю Госдумы Вячеславу Володину амнистировать женщин под предлогом роста рождаемости. По словам автора инициативы Евы Меркачевой, более половины заключенных женщин могли бы интегрироваться в общество и рожать детей.