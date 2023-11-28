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14:23, 28 ноября 2023Россия

Госдума изменила правила досрочного выхода из колоний для части заключенных

Дума повысила до 4 лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на УДО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Государственная Дума изменила правила досрочного выхода из мест лишения свободы для части заключенных — женщин, у которых есть маленькие дети. Как сообщает ТАСС, нижняя палата парламента приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, повышающий до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) за преступления небольшой тяжести.

Согласно действующим законодательным нормам, УДО может быть применено к матерям детей до трех лет, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения, или к беременным женщинам. Такие категории россиянок при этом должны отбыть не менее четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести.

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Проект о повышении возраста детей заключенных россиянок внес в Госдуму кабмин в феврале этого года, в первом чтении документ приняли в апреле. Авторы инициативы заявляли, что нововведения «создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми».

Из принятого документа следует, что он начнет действовать спустя 180 дней после официального опубликования закона.

Как ранее «Ленте.ру» рассказывала правозащитница Марина Литвинович, в женских колониях у заключенных россиянок, которые хотят выйти по УДО, часто вымогают деньги. По ее словам, ради выхода на свободу по УДО женщины готовы на многое, поэтому некоторым семьям приходится продавать квартиры и брать кредиты. Помимо вымогательства, в тюрьмах на женщин воздействуют и другими способами. В частности, в колониях распространена практика манипулирования женской физиологией, рассказала Литвинович. Женщины, которые работают в колониях на швейных производствах, не могут часто ходить в туалет, так как это разрешено делать один или два раза за смену.

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      Анастасия Шейкина
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