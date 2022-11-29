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17:13, 29 ноября 2022Ценности

Назван самый популярный бренд одежды в 2022 году

Lyst: бренд одежды Miu Miu стал самым популярным в 2022 году

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный бренд одежды в 2022 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Согласно исследованию, лидирующую позицию заняла итальянская марка Miu Miu, принадлежащая компании Prada. Отмечается, что особенно актуальны стали юбки, сумки и балетки указанного бренда. Так, последним отдавали предпочтение многие известные личности, в том числе звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и американская супермодель Белла Хадид.

В центе внимания оказались и коллекции одежды для мужчин, показы которых набрали в TikTok более 23 миллионов просмотров. При этом количество поисков запросов о товарах данной марки с начала года увеличилось на 34 процента.

Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst также назвали самую популярную обувь 2022 года. Так, данный список возглавили сабо фасона Boston немецкой марки Birkenstock.

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Алина Гостева
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