Российский депутат призвала «заканчивать с демократией» в стране

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала «заканчивать с демократией» в России

Депутат Госдумы Елена Драпеко во время интервью призвала «заканчивать с демократией» в России. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать», — сказала парламентарий.

В свою очередь сенатор Александр Карелин посчитал, что Драпеко «неуклюже выразила свою мысль» из-за переизбытка эмоций. Осуждать ее за это, а также бурно реагировать не нужно, добавил Карелин в интервью News.ru.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.