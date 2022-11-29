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13:06, 29 ноября 2022Россия

Российский депутат призвала «заканчивать с демократией» в стране

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала «заканчивать с демократией» в России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Елена Драпеко во время интервью призвала «заканчивать с демократией» в России. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать», — сказала парламентарий.

В свою очередь сенатор Александр Карелин посчитал, что Драпеко «неуклюже выразила свою мысль» из-за переизбытка эмоций. Осуждать ее за это, а также бурно реагировать не нужно, добавил Карелин в интервью News.ru.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

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Никита Абрамов
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