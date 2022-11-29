В российском регионе запретили запускать дроны и беспилотники

В Пермском крае введен запрет на запуск дронов и беспилотников

В Пермском крае введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Министерства территориальной безопасности российского региона.

Ограничения начнут действовать с 1 декабря 2022 года. Такое решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».

«Выявлением нарушителей будут заниматься правоохранительные и иные уполномоченные органы», — говорится в заявлении ведомства.

Запрет не распространяется организации, которые эксплуатируют объекты водоснабжения и водоотведения, ТЭК Прикамья, а также органы власти и местного самоуправления. Ответственность за нарушение запрета на запуск дронов предусматривается статьей 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).

8 ноября аналогичное решение приняли власти Рязанской области. Они также ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление подписал местный губернатор Павел Малков.