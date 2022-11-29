Эрдоган пожелал Турции стать центром мира

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара должна находиться в центре нового миропорядка

Анкара должна стать центром мира, пожелал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры», — сказал он, добавив, что современная Турция успела сильно измениться.

По его словам, страна не остановит свое развитие из-за манипуляций некоторых СМИ и действий «пары террористов».

Ранее в США назвали Россию одним из основателей нового миропорядка. Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм заявил, что институты, управляющие мировой экономикой, «испытывают беспрецедентные центробежные силы».