Профессор Лэтэм назвал Россию одним из четырех основателей нового миропорядка

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм (Andrew Latham) заявил, что Россия станет одним из четырех основателей нового миропорядка. Об этом он написал в материале для американского издания The Hill.

Лэтэм отметил, что мировые правила, сформировавшиеся после завершения Второй мировой войны, были выгодны только США. Однако сейчас обстоятельства изменились. По его мнению, институты, управляющие мировой экономикой стали неустойчивыми под влиянием кризисов. Стабильные НАТО и Европейский союз также «испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части».

Профессор предположил, что баланс между центрами сил придется выстраивать долгое время. Новый мир учтет интересы всех стран, а не только ценности и приоритеты Вашингтона. Одной из стран, которая будет формировать другую реальность, Лэтэм назвал Россию.

«Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов», — заключил он.

Ранее в США рассказали о «совместном выстреле» президента США Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в сторону российского коллеги Владимира Путина. Он получил «предупреждение» о ядерной угрозе от представителей двух стран.