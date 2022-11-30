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10:32, 30 ноября 2022Ценности

30-летняя блогерша раскрыла секрет моложавой внешности

Блогерша Дана Флаэрти посоветовала делать массаж лица для поддержания молодости

Кадр: @DANAJILLFLAHERTY / TikTok

Блогерша Дана Джилл Флаэрти раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах 30-летняя юзерша продемонстрировала технику лимфодренажного массажа для поддержания молодости. По ее словам, процедура выводит лишнюю жидкость. Для ее проведения женщина посоветовала использовать увлажняющий крем и сребок гуаша (пластина из кварца с гладкими краями и выемками — прим. «Ленты.ру»).

Так, в ролике инфлюэнсерша провела бьюти-инструментом по разным участкам лица в направлении снизу вверх. При этом она отметила, что данные действия лучше повторять по пять раз для достижения большего эффекта. «Вы можете делать такой массаж даже в области под глазами», — добавила она.

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Подписчики оценили рекомендации блогерши, о чем принялись писать в комментариях. «Я начала повторять за вами несколько недель назад и заметила большую разницу до и после процедур. Спасибо за совет!», «Я сертифицированный терапевт и могу подтвердить, что ваш способ работает», «Делаю массаж утром и вечером и замечаю, как лицо становится более стройным», — написали они.

Ранее в ноябре блогерша Кей (фамилия неизвестна) показала простой способ подтяжки кожи без помощи инъекций и хирургических вмешательств. Так, чтобы омолодить внешность и визуально отсрочить старение, инфлюэнсерша посоветовала выполнять ручной массаж.

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Екатерина Ештокина
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