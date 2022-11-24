Блогерша показала простой способ подтяжки лица без инъекций

Блогерша Кей показала способ подтяжки кожи с помощью ручного массажа

Блогерша Кей (фамилия неизвестна) показала простой способ подтяжки кожи без помощи инъекций и хирургических вмешательств. Соответствующий ролик юзерша с никнеймом @kayotic_ опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Так, чтобы омолодить внешность и визуально отсрочить старение, инфлюэнсерша посоветовала выполнять ручной массаж. По словам девушки, для проведения данной процедуры нет необходимости использовать даже скребок гуаша (популярный бьюти-гаджет из камня — прим. «Ленты.ру»).

На размещенных в соцсети кадрах Кей продемонстрировала, как проводит указательными пальцами снизу вверх вдоль линии подбородка, что, по ее словам, позволяет вывести лишнюю жидкость из мягких тканей. «Я думала о филлерах, но боюсь иголок и не хочу выглядеть опухшей от инъекций. Мне нравится, как выглядит мое лицо после домашних процедур», — объяснила она в описании ролика.

Блогерша добавила, что для достижения видимых результатов от массажа потребуется время и терпение. «Это как обычная тренировка: вам просто нужно делать его каждый день, и тогда вы увидите изменения. Это произойдет не сразу, но важно не бросать начатое», — заключила она.

Ранее в ноябре популярная блогерша Вики Дероса назвала действенный способ омоложения в домашних условиях. На размещенных кадрах героиня раскрыла секрет избавления от мешков под глазами. Инфлюэнсер посоветовала использовать кубики льда из кофеина. По словам женщины, они предотвращают появление признаков старения и сохраняют эластичность кожи.

