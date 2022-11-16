Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:42, 16 ноября 2022Ценности

Блогерша назвала действенный способ омоложения в домашних условиях

Блогерша Вики Дероса советует использовать кубики льда из кофе от мешков под глазами

Кадр: @vicky.derosa

Популярная блогерша Вики Дероса назвала действенный способ омоложения в домашних условиях. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах героиня раскрывает секрет избавления от мешков под глазами. Инфлюэнсер советует использовать кубики льда из кофеина. По словам женщины, их использование предотвращает появление признаков старения и сохраняет эластичность кожи. «Мы все стремимся повысить уровень коллагена и избавиться от морщин, а еще мы часто просыпаемся с отечностью», — делится юзерша.

Затем блогерша демонстрирует на камеру проведение данной процедуры. На видео Дероса ополаскивает лицо водой, а после этого растирает его кофейным кубиком. «Поверьте мне, это работает! Во-первых, этот ингредиент делает кожу упругой, а еще кофе помогает избавиться от солнечных пятен», — рассказывает она.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Подписчики неоднозначно оценили совет блогерши и выразили свое мнение в комментариях. «Спасибо, что поделились с нами!», «Вы просто гений», «Все-таки стоит быть осторожнее, поскольку от холода могут полопаться капилляры», — написали зрители.

Ранее косметолог Надежда Петраш назвала косметическую процедуру по омоложению, которая опасна для пациентов, страдающих от акне и проблем с зубами. По словам специалиста, нитевой лифтинг является популярным способом улучшения внешнего вида лица, однако такая подтяжка имеет ряд ограничительных мер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о принадлежности упавшей ракеты Украине
VK проведет уроки для российских школьников
Путин потребовал запретить банкам «пить кровь» из пенсионеров
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
НАТО обвинила Россию в инциденте с ракетой в Польше
Игорь Корнелюк заявил о невозможности отменить русскую культуру
В СПЧ заявили о возможной инсценировке казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Самойлова в обтягивающем комбинезоне похвасталась успехами в спортзале
Стало известно о переговорах американского клуба Бекхэма с Роналду
Путин поддержал распространение льготного автокредитования на военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.