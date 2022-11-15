Названа опасная для пациентов с проблемными зубами процедура по омоложению

Косметолог Надежда Петраш: нитевой лифтинг противопоказан пациентам с проблемными зубами

Косметолог Надежда Петраш назвала косметическую процедуру по омоложению, которая опасна для пациентов, страдающих от акне и проблем с зубами. Соответствующим материалом поделилось издание Life.

По словам специалиста, нитевой лифтинг является популярным способом улучшения внешнего вида лица, шеи и области декольте с наименьшим хирургическим вмешательством. Однако, как отмечает эксперт, такая подтяжка проводится исключительно по показаниям и имеет ряд ограничительных мер.

Так, при беременности, сахарном диабете, острых вирусных заболеваниях, ВИЧ и заболеваниях крови коррекцию нитями проводить противопоказано, уточнила Петраш. Помимо этого, у пациентов не должно быть воспалительных процессов на тех участках кожи, которые будут затронуты врачами. Вдобавок во избежание осложнений от лифтинга важно проверить здоровье зубов. «Желательно пройти обследование у стоматолога и получить заключение у специалиста о том, что полость рта санирована», — предупреждает собеседница издания.

Ранее в ноябре косметолог Татьяна Егорова посоветовала россиянкам сделать три процедуры до 35 лет. Специалистка внесла в список чистку лица, во время которой удаляют комедоны. Также Егорова обратила внимание на инъекции ботулотоксина. Кроме того, собеседница издания посоветовала женщинам сделать мезотерапию — инъекционное введение под кожу лекарственных препаратов с целью улучшения ее состояния.