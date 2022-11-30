В российском регионе в ДТП погиб один человек и пострадали десять

В ДТП в Астраханской области погиб один человек, еще десять пострадали

В Астраханской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Еще десять — пострадали, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в Астрахани на улице Комсомольская в районе дома номер 171 столкнулись маршрутное такси и пожарная машина.

В результате аварии погиб один сотрудник противопожарной службы. Еще десять — пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. На данный момент их госпитализировали.

Ранее стало известно, что при столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 11 человек. По словам очевидца, один трамвай догнал второй и врезался в него. У первого транспортного средства смялась кабина.