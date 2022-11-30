11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в российском регионе

11 человек пострадали при столкновении двух трамваем в Новосибирске

При столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 11 человек. Об этом ТАСС рассказали в областном Минздраве.

ДТП произошло на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

«Один трамвай догнал и врезался в хвост второго. Тот, который был сзади, у него кабина всмятку. На месте работает скорая помощь», — приводит слова очевидца события НГС.

По предварительной информации регионального Минздрава, всех пострадавших доставили в больницу, тяжелых травм ни у кого из них не обнаружено. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший сотрудников магазина «Магнит», попал в ДТП под Тулой. По предварительным данным, россиянин уснул за рулем и врезался в припаркованный на обочине автопоезд.

