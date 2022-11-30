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14:25, 30 ноября 2022Россия

В российском регионе разбился автобус с сотрудниками «Магнита»

Под Тулой автобус с сотрудниками магазина «Магнит» врезался в автопоезд

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В городе Узловая под Тулой разбился автобус, перевозивший сотрудников магазина «Магнит». Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Водитель автобуса вез пассажиров из Тулы в Новомосковск. По предварительным данным, россиянин уснул за рулем и врезался в припаркованный на обочине автопоезд.

«Также установлено, что собственник автобуса допустил выезд на маршрут транспортного средства с нарушениями», — рассказали в пресс-службе.

Всех пострадавших доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Нижегородской области водитель грузовика уснул за рулем и врезался в частный дом. Машина пробила насквозь кирпичную стену.

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Варвара Родикова
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