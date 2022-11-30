В российском регионе банда неизвестных сожгла несколько машин с буквой Z

В Екатеринбурге разыскивают группу людей, поджигающих автомобили с наклейками Z

В Екатеринбурге полицейские разыскивают группу людей, поджигающих автомобили с наклейкой Z. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Предварительно установлено, что злоумышленники — сторонники Степана Бандеры.

Поджоги были зафиксированы в Чкаловском районе. Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан: смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

