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13:24, 30 ноября 2022Силовые структуры

В российском регионе банда неизвестных сожгла несколько машин с буквой Z

В Екатеринбурге разыскивают группу людей, поджигающих автомобили с наклейками Z

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Екатеринбурге полицейские разыскивают группу людей, поджигающих автомобили с наклейкой Z. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Предварительно установлено, что злоумышленники — сторонники Степана Бандеры.

Поджоги были зафиксированы в Чкаловском районе. Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан: смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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Екатерина Власова
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