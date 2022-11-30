У Хейли Бибер нашли новообразование размером с яблоко

Хейли Бибер в ответ на слухи о беременности призналась, что у нее большая киста яичника

В ответ на слухи о беременности 26-летняя модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что у нее нашли кисту яичника. О новообразовании она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам модели, новообразование в ее репродуктивных органах достаточно большое. «У меня в яичнике киста размером с яблоко. Эндометриоза или синдрома поликистозных яичников нет, но киста у меня уже была много раз, и это невесело», — цитирует девушку издание People.

Хейли Бибер добавила, что киста причиняет ей боль. «Я чувствую тошноту, вздутие живота, боли и эмоциональные перепады. Думаю, многие переживали то же и поймут. Справимся», — написала звезда, ранее в этом году пережившая транзиторную ишемическую атаку — кратковременное нарушение кровообращения головного мозга.

В начале июня стало известно о тяжелой болезни супруга Хейли — поп-исполнителя Джастина Бибера. Сообщалось, что певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Из-за диагноза Биберу пришлось отменить свой концертный тур.