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16:05, 30 ноября 2022Путешествия

Темнокожая пассажирка самолета покусала бедро попутчика и сорвала рейс

Летевшая в Огайо темнокожая пассажирка Southwest укусила попутчика в бедро и сорвала рейс

Кадр: New York Post

Темнокожая пассажирка летевшего из Хьюстона (Техас) в Колумбус (Огайо) самолета авиакомпании Southwest покусала попутчика и сорвала рейс. Об этом пишет The Blaze.

Отмечается, что 34-летняя Элом Агбегнину (Elom Agbegninou) стала проявлять «тревожное поведение» во время полета. Сперва она подошла к задней части самолета и «уставилась» на дверь. Стюардессы попросили девушку занять свое место, однако та отказалась и вместо этого попыталась открыть аварийных выход.

В этот момент на Агбегнину набросился другой пассажир, чтобы удержать ее, но путешественница укусила попутчика в правое бедро. В судебных документах говорится, что пассажиру «пришлось надавить пальцами на подбородок девушки, чтобы она расслабила челюсть и разжала ее».

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По данным издания, после этого пассажирка начала биться головой об пол в салоне воздушного судна. Она объяснила бортпроводникам и попутчикам, что лететь в Огайо и открыть дверь самолета ей приказал Иисус. В итоге рейс пришлось перенаправить в Литл-Рок (Арканзас), где Агбегнину задержали сотрудники полиции.

Пострадавший мужчина был также снят с рейса и доставлен в ближайшую больницу. Там ему сделали прививку от гепатита и дали антибиотики, чтобы предотвратить возможную инфекцию.

Ранее пассажирка опоздала на регистрацию рейса и от досады набросилась на сотрудника международного аэропорта в Мехико, а после принялась громить стойки регистрации.

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Фариза Бацазова
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