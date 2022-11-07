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20:14, 7 ноября 2022Путешествия

Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойки регистрации и попала на видео

Туристка опоздала на рейс, разгромила стойки аэропорта и ударила сотрудника Emirates

Пассажирка опоздала на регистрацию рейса и от досады набросилась на сотрудника международного аэропорта в Мехико, а после принялась громить стойки регистрации. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Fox News.

На кадрах видно, как расстроенная пассажирка, переместившаяся за стойку регистрации, наносит сотруднику авиакомпании Emirates удары руками — женщина с коллегой были вынуждены в срочном порядке покинуть свои места. После этого дебоширка начала сметать со столов компьютеры, бумаги и швыряться другими разными предметами.

В конце концов женщина залезла ногами на стойку регистрации и продолжила что-то громко кричать. Заплаканную пассажирку задержала службе безопасности аэропорта. В авиакомпании Emirates подтвердили, что туристка попыталась зарегистрироваться на рейс после окончания времени процедуры, кроме того, ее паспорт был просрочен.

Ранее сообщалось, как пассажирку самолета, отказавшуюся перевозить собаку по правилам авиакомпании, сняли с рейса — перед этим девушка учинила большой скандал и даже напала на попутчиков.

Дарья Рыбак
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