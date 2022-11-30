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04:32, 30 ноября 2022Россия

Торговый центр загорелся в Красноярске

Пожар на площади 200 «квадратов» произошел в торговом центре «Взлетка Plaza» в Красноярске

Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар произошел в торговом центре «Взлетка Plaza» на улице Весны в Советском районе Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о загорании кровли и фасада поступило в 6:57 по местному времени (в 2:57 по московскому). На месте работали 18 единиц техники и около 60 спасателей. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала. Спустя час пожар был локализован.

Ранее стало известно, что пожар уничтожил пять машин, арендованных Секретной службой для отпуска президента США Джо Байдена. Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator сгорели на парковке в аэропорту острова Нантакет.

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Екатерина Подвигина
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