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00:22, 30 ноября 2022Мир

Стало известно об уничтожении пожаром арендованных для Байдена машин

Fox: пожар уничтожил пять машин, арендованных Секретной службой для отпуска Байдена

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пожар на парковке уничтожил автомобили, которые Секретная служба арендовала на время мини-отпуска президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox.

Американский лидер провел День благодарения и последующие выходные на фешенебельном куртке острова Нантакет в штате Массачусетс. Для его передвижения и сопровождения было взято в аренду пять машин — внедорожники Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator. Все они сгорели.

Инцидент произошел уже после отъезда Байдена на парковке проката машин в аэропорту Нантакета.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на критику в адрес президента Джо Байдена из-за его частых поездок на пляж. Представительница президента заявила, что он может работать откуда угодно.

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Екатерина Подвигина
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