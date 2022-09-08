В Белом доме объяснили частые поездки Байдена на пляж

Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден может работать откуда угодно

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на критику в адрес президента США Джо Байдена из-за его частых поездок в свою резиденцию на пляже в штате Делавэр. Она объяснила, что глава государства может работать откуда угодно, сообщает РИА Новости.

«Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, Овального кабинета, из Делавэра», — заявила официальный представитель американской администрации.

Она добавила, что свой недавний отпуск Байден провел, общаясь со своей семьей. Также Жан-Пьер заверила в том, что лидер США в курсе проблем американцев из-за инфляции и делает все необходимое для того, чтобы справиться с этой проблемой.

Ранее республиканцы высказали сомнения в связи с новым запросом администрации президента США Джо Байдена 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине. Они усмотрели в этом внутриполитические цены из-за времени подачи запроса, которое они называют политически обоснованным.