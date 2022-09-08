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В помощи Байдена Украине усмотрели внутриполитические цели

Fox News: республиканцы усмотрели преследование Байденом политических целей в помощи Киеву
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Республиканцы высказывают сомнения в связи с новым запросом администрации президента США Джо Байдена о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине. Они усмотрели в этом внутриполитические цены из-за времени подачи запроса, которое они называют политически обоснованным. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает вещатель, республиканцы считают, что время подачи запроса «должно сыграть на руку демократам в преддверии промежуточных выборов в ноябре». Они обеспокоены тем, что Белый дом продвигает запрос помощи Киеву именно сейчас, поскольку считают, что часть представителей партии проголосует против в отсутствие надлежащего контроля распределения средств.

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Республиканцы опасаются, что демократы попытаются очернить эту позицию, уравняв ее с поддержкой России. Член Палаты представителей американского Конгресса Энди Биггс назвал запрос Байдена «поверхностным трюком» на промежуточных выборах, который только навредит США.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на обеспечение безопасности и экономическую помощь для Украины в первом квартале 2023 финансового года. Кроме того, американские власти запросят у Конгресса 2 миллиарда долларов для снижения цен на топливо.

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Марина Совина
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