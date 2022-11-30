Егор Крид рассказал о желании стать отцом и поисках матери будущим детям

Музыкант Егор Крид рассказал, что ему сложно найти мать для будущих детей

Российский исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал в интервью PeopleTalk о желании стать отцом.

По словам 28-летнего музыканта, он давно был готов к детям. Крид отметил, что основная сложность заключается в поиске матери для будущего ребенка.

«Я уже не могу стать молодым отцом. Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов, просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: "Спасибо, что не от нее"», — высказался артист.

Крид добавил, что многие пары заводят детей, «исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств», однако со временем они понимают, что сделали ошибку, выбрав в спутники жизни не того человека. «Они [возлюбленные] думают: "Как я мог быть вместе с этим человеком?" А у них уже ребенок, и это превращается в большую проблему», — заметил рэпер.

Ранее Егор Крид назвал Тимати «‎самым пафосным человеком».