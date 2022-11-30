Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:12, 30 ноября 2022Культура

Егор Крид рассказал о желании стать отцом и поисках матери будущим детям

Музыкант Егор Крид рассказал, что ему сложно найти мать для будущих детей

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал в интервью PeopleTalk о желании стать отцом.

По словам 28-летнего музыканта, он давно был готов к детям. Крид отметил, что основная сложность заключается в поиске матери для будущего ребенка.

«Я уже не могу стать молодым отцом. Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов, просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: "Спасибо, что не от нее"», — высказался артист.

Крид добавил, что многие пары заводят детей, «исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств», однако со временем они понимают, что сделали ошибку, выбрав в спутники жизни не того человека. «Они [возлюбленные] думают: "Как я мог быть вместе с этим человеком?" А у них уже ребенок, и это превращается в большую проблему», — заметил рэпер.

Ранее Егор Крид назвал Тимати «‎самым пафосным человеком».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Из Twitter главы Еврокомиссии пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных
Девочка отбилась от вцепившейся в нее акулы
Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении
Телеведущая рассказала о серьезном заболевании позвоночника
Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО
В российском регионе разбился автобус с сотрудниками «Магнита»
В Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления 1-й бригады ВСУ
Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.