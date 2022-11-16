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13:49, 16 ноября 2022Культура

Егор Крид назвал Тимати «‎самым пафосным человеком»

Егор Крид рассказал о знакомстве с Тимати и назвал его «‎самым пафосным человеком»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский исполнитель Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) в эфире программы «Импровизация» на ТНТ рассказал о знакомстве с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов).

Исполнитель трека «Самая самая» познакомился с Тимати в возрасте 17 лет в 2011 году, когда начал сотрудничать с лейблом Black Star, одним из основателей которого являлся Юнусов.

«Я приехал в студию, там стоит Тимати в очках, который еле-еле жмет мне руку. Самый пафосный человек в мире, которого я встретил в своей жизни. Его первые слова? Он сказал: "Приуэт"», — рассказал музыкант.

В мае 2019 года Крид решил прекратить сотрудничество с музыкальным лейблом, а через год Black Star покинул сам Тимати.

Ранее Крид прокомментировал критику со стороны блогерши Анастасии Ивлеевой после отказа дать ей интервью. Музыкант заявил, что всегда поддерживал девушку и принял участие в ее проекте, который «вообще не заходил» (имея в виду программу ведущей «Королевские кобры»), а также отметил, что жизнь Ивлеевой «превратилась в шоу».

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Анастасия Астахова
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