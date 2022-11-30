Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

АТОР: если отправиться в Египет за неделю до Нового года, можно сэкономить до 30 процентов

Туроператоры раскрыли россиянам действенные способы сэкономить на отдыхе в Египте до и после зимних праздников. Своими рекомендациями они поделились с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Если отправиться в поездку не за несколько дней до Нового года, а за неделю, то на путешествии на Красное море можно сэкономить до 30 процентов. Так, пакетный тур от Pegas Touristik из Москвы в Хургаду на 10 ночей с вылетом 24 декабря в трехзвездочный отель стоит от 105 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочный — от 114 тысяч на двоих. Путевка на аналогичных условиях с вылетом из Москвы 3 января и проживанием в отеле «три звезды» стоит дороже — от 131 тысячи рублей на двоих, в отеле «четыре звезды» — от 141 тысячи.

Кроме того, туры после Нового года традиционно дешевле путевок с заездом в канун самого праздника. Например, компания Coral Travel предлагает недельный отдых в Египте с отправлением из Москвы 31 декабря, проживанием в отеле категории «четыре звезды» и питанием по системе «все включено» за 157,1 тысячи рублей на двоих. При этом недельный тур all inclusive с вылетом 5 января и размещением в четырехзвездочной гостинице обойдется двоим туристам дешевле — от 119,3 тысячи рублей.

Ранее россиянин, побывавший в Египте и Тунисе, сравнил между собой преимущества двух стран и выбрал лучшую из них. Первым критерием оценки стал аэропорт — в египетской авиагавани Хургады россиянину понравились просторные залы, отличные кафе и магазины duty free, тогда как воздушный порт тунисского Монастира показался провинциальным и не очень уютным.