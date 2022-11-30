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13:06, 30 ноября 2022Россия

Шойгу спрогнозировал выполнение гособоронзаказа на 2022 год на 99 процентов

Шойгу заявил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99 процентов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99 процентов. Такой прогноз дал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Запись совещания опубликована в Telegram-канале Минобороны.

По словам Шойгу, после начала спецоперации и частичной мобилизации требования к гособоронзаказу возросли на всех уровнях. В 2022 году была оптимизирована реализация действующих и заключение новых госконтрактов. Кроме того, на базе Национального центра управления обороной был организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. «Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — заявил министр.

Шойгу добавил, что в 2023 году Россия почти в 1,5 раза нарастит выпуск военной продукции в рамках гособоронзаказа, что позволит обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97 процентов.

Глава Минобороны также подчеркнул, что важно сохранить максимальный объем производства, а также организовать опережающие поставки в российские войска.

Ранее стало известно, что в 2023 году в связи со специальной военной операцией госпрограмма вооружений будет скорректирована. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, модернизации и улучшению могут подвергнуться все типы вооружения. «Особое внимание будет уделено повышению высокоточности, дальности оружия, автоматизации процессов целеуказания и боевого управления», — рассказал он.

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Константин Лысяков
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