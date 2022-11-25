Стало известно о корректировке госпрограммы вооружений на 2023 год

Военный эксперт Леонков: в 2023 году госпрограмма вооружений будет корректироваться

В 2023 году в связи со специальной военной операцией (СВО) России по защите Донбасса госпрограмма вооружений будет скорректирована. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, становится понятно, что модернизации и улучшению могут подвергнуться все типы вооружения.

«Спецоперация показала преимущества и недостатки всего оружия и выявила современные тенденции. СВО показала, что в конфликтах будет использоваться в большем количестве высокоточное оружие. По этой причине особое внимание будет уделено повышению высокоточности, дальности оружия, автоматизации процессов целеуказания и боевого управления», — сказал специалист.

В августе РБК со ссылкой на источники сообщил, что с начала последнего месяца лета в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, по которому ключевым сотрудникам запрещено уходить в отпуска. Это связано с необходимостью выполнять гособоронзаказ.