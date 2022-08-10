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«Ростех» запретил сотрудникам уходить в отпуск из-за гособоронзаказа

РБК: «Ростех» запретил ключевым сотрудникам уходить в отпуск из-за гособоронзаказа

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С начала августа в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, по которому ключевым сотрудникам запрещено уходить в отпуска. Это связано с необходимостью выполнять гособоронзаказ (ГОЗ), пишет РБК со ссылкой на источники.

Приказ касается большого числа предприятий, но не всей корпорации и относится в основном к топ-менеджерам. На долю госкорпорации приходится до 40 процентов от всего объема гособоронзаказа.

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В июне «Ростех» попал под американские санкции. По заявлению Вашингтона, большинство из попавших под санкции компаний «имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы» России. В холдинг «Ростеха» входит более 800 организаций из разных отраслей.

США включили его в санкционный список «за деятельность в оборонном и связанном с ним военном секторах экономики» России. «Ростех» уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании, напомнили в Минфине.

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Платон Щукин
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