Мужчина по совету астролога показал язык ядовитой змее и едва не лишился жизни

The Hindu: в Индии мужчина обратился к астрологу из-за кошмара и едва не лишился жизни

В индийском штате Тамил-Наду мужчина обратился к астрологу после приснившегося ему кошмара с участием змеи и едва не лишился жизни. О том, как он показал язык ядовитой гадюке, пишет The Hindu.

Встревоженный сном индиец воспринял его как плохой знак и решил посоветоваться с астрологом. Тот предложил ему обратиться к жрецу храма и попросить совершить необходимый обряд.

В храме мужчина пересказал содержание сновидения жрецу. В ответ он определил, что явившаяся во сне змея была ядовитой гадюкой Рассела. Затем служитель храма решил, что индийцу и змее необходимо устроить очную ставку. Он попросил принести гадюку, а после сказал мужчине сесть напротив нее и подвигать языком так же, как она.

Гадюка неожиданно отреагировала на выходку индийца и вцепилась в его высунутый язык. После укуса жрец пришел на помощь: он сделал глубокий надрез на языке ножом, тем самым вызвав обильное кровотечение, от которого мужчина потерял сознание. Чтобы спасти его жизнь, к храму вызывали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

Через 20 минут после укуса он оказался в палате. Бригада медиков под руководством главного врача центра обнаружила у пациента повреждение артерии у основания языка. Они привели его в сознание, стабилизировали, а затем провели операцию и зашили надрез. Через семь дней мужчину выписали.

Главный врач призвал людей быть острожными и не проводить опасные для жизни обряды. Он заключил, что жителей сельских общин необходимо просвещать, чтобы подобные практики прекратились.

Ранее сообщалось, что в Сиднее, Австралия, уставшая от неудач женщина решила из любопытства обратиться к гадателю, лишилась 12 тысяч австралийских долларов (около 500 тысяч рублей) и не получила никакого результата. После неудачного обряда ей удалось вернуть часть потраченных денег.