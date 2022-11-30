Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских

«Ведомости»: цены на Lada в Казахстане ниже российских

Программы поддержки спроса на автомобили, дефицит на рынке и полумонопольное положение позволяют «АвтоВАЗу» продавать машины в России дороже, чем в Казахстане, узнали «Ведомости».

В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, на механике в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли стоит минимум 635 700 рублей, цены у дилеров в центральной части страны варьируются от 648 700 до 687 700 рублей.

Оказалось, что аналогичная Granta в России обойдется минимум в 678 300 рублей без учета господдержки. В салонах такая машина — не ниже 724 900 рублей, а максимальная цена доходит до 850 060 рублей. Granta — самая популярная машина в России по итогам продаж за 10 месяцев этого года с показателем в 67 355 проданных автомобилей.

Как отмечает издание, Lada Niva Travel, Niva Legend, Lada Vesta тоже стоят дешевле в Казахстане. Эта страна — один из главных экспортных рынков для «АвтоВАЗа».

Программа льготного автокредитования в России была продлена на 2023 год. На начало ноября этого года по ней было продано свыше 34 тысяч автомобилей.