В России продлили программу льготного автокредитования

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год

Программа льготного автокредитования в России была продлена на 2023 год, объявили в Минпромторге. Об этом сообщает РИА Новости. Также в ведомстве добавили, что на начало ноября текущего года по ней было продано свыше 34 тысяч автомобилей.

В июле в России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20 процентов ее стоимости, для Дальнего Востока — до 25 процентов для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части страны.

В середине ноября стало известно, что в Кремле поддержали идею распространить льготное автокредитование на военнослужащих, включая мобилизованных граждан и их семьи. В перспективе это должно коснуться как действующих военных, так и служивших пенсионеров.