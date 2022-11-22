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13:49, 22 ноября 2022Экономика

В России продлили программу льготного автокредитования

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

Программа льготного автокредитования в России была продлена на 2023 год, объявили в Минпромторге. Об этом сообщает РИА Новости. Также в ведомстве добавили, что на начало ноября текущего года по ней было продано свыше 34 тысяч автомобилей.

В июле в России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20 процентов ее стоимости, для Дальнего Востока — до 25 процентов для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части страны.

В середине ноября стало известно, что в Кремле поддержали идею распространить льготное автокредитование на военнослужащих, включая мобилизованных граждан и их семьи. В перспективе это должно коснуться как действующих военных, так и служивших пенсионеров.

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Платон Щукин
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