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14:46, 16 ноября 2022Экономика

Путин поддержал распространение льготного автокредитования на военных

Путин поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военнослужащих, включая мобилизованных граждан и их семьи, сообщается в Telegram-канале российского правительства.

С соответствующей инициативой выступил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании главы государства с правительством. Программа льготного автокредитования коснется как действующих военных, так и служивших пенсионеров.

В июле в России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20 процентов ее стоимости, для Дальнего Востока — до 25 процентов для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части страны.

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Варвара Кошечкина
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