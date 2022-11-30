В Чечне восстановили почти 700 гектаров лесов

В Чеченской Республике провели лесовосстановительные работы на площади 699 гектаров

В Чечне восстановили лес на площади почти 700 гектаров. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Саид-Магомед Темирханов, передает ТАСС.

Лесовосстановительные работы проводились на площади 699 гектаров с начала года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«На текущий год все показатели по выполнению мероприятий, которые предусмотрены в рамках проекта „Сохранение лесов“, обеспечены на 125 процентов», — подчеркнул Темирханов.

Отмечается, что на площади 25 гектаров специалисты провели работы по искусственному лесовосстановлению, на площади 54 гектара они осуществили комбинированное лесовосстановление, а на площади 600 гектаров — естественное лесовосстановление. Кроме того, на площади 20 гектаров специалисты выполнили мероприятия по лесоразведению.

Общая площадь лесного фонда Чечни, согласно данным государственного лесного реестра, составляет 366,7 тысяч гектаров, из них покрыты лесной растительностью 336,8 тысяч гектаров. В лесном фонде региона преобладают твердолиственные породы. Лесообразующими породами

являются бук восточный, дуб черешчатый, береза и другие.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев в рамках национального проекта «Сохранение лесов». В лесах республики высаживали новые саженцы в течение трех лет существования экологической акции. Озеленение территорий проводится с помощью клена, акации, тополя, а также бука, дуба и липы.