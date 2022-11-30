Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 30 ноября 2022Россия

Нарышкин заявил о подготовке Польшей аннексии земель на западе Украины

Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его утверждению, Варшава форсирует подготовку к аннексии территории Львовской, Ивано-Франковской и большую часть Тернопольской областей Украины.

Власти Польши нацелены действовать настойчиво из опасений, что партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Россией, «презрев интересы не только украинцев, но и поляков», добавил Нарышкин.

В Варшаве уверены, что заслужили «компенсацию» за оказанную Украине военную помощь, а также предоставление жилья украинским мигрантам и, наконец, ракетный удар по польской территории, который Польша «молча проглотила», заключил он.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин указал на нервную реакцию польских властей после обнародования их планов по расчленению Украины. По его словам, Варшава пытается завуалировать экспансию на запад страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения
В российском городе возле многоэтажки нашли труп мужчины
Германия отказала в выдаче виз представителям Россотрудничества
Педофила задержали в аэропорту за совращение 11-летней девочки в лифте
Полиции в США разрешили убивать с помощью роботов
Канье Уэст задолжал 50 миллионов долларов налогов
Девушка самостоятельно подстриглась на камеру и рассмешила подписчиков
Мэр Харькова призвал власти ввести четкие графики отключения света
У летевшего из ОАЭ россиянина изъяли золотую цепь за десять миллионов рублей
Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.