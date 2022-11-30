Нарышкин заявил о подготовке Польшей аннексии земель на западе Украины

Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины

Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его утверждению, Варшава форсирует подготовку к аннексии территории Львовской, Ивано-Франковской и большую часть Тернопольской областей Украины.

Власти Польши нацелены действовать настойчиво из опасений, что партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Россией, «презрев интересы не только украинцев, но и поляков», добавил Нарышкин.

В Варшаве уверены, что заслужили «компенсацию» за оказанную Украине военную помощь, а также предоставление жилья украинским мигрантам и, наконец, ракетный удар по польской территории, который Польша «молча проглотила», заключил он.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин указал на нервную реакцию польских властей после обнародования их планов по расчленению Украины. По его словам, Варшава пытается завуалировать экспансию на запад страны.