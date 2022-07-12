Нарышкин заявил, что Варшава нервно восприняла обнародование планов по разделу Украины

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин указал на нервную реакцию польский властей после обнародования их планов по расчленению Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас Варшава пытается завуалировать экспансию на запад страны. «Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — сказано в заявлении пресс-бюро СВР.

Власти Польши рассчитывали, что из-за геополитического противостояния Киев, Вашингтон и Москва просто не обратят внимания на ее методичные приготовления к захвату украинских земель. А когда настанет фаза дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Однако теперь из-за утечки «чувствительной информации» Варшаве придется снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС».

Сегодня Польша намерена исправить ситуацию массированной пропагандой: подконтрольным «мозговым центрам» СМИ поручено развернуть медийную кампанию, которая опровергнет данные слухи, а также замаскирует действия страны по укреплению позиций на Украине. По данным российского ведомства, акцент намерены сделать на создании образа коллективного участия всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова более активно сотрудничать с Венгрией и Румынией.

«Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши», — приводит ведомство характеристику польской внешней разведки, которую дал глава британского МИД Джон Саймон в 1935 году.

Ранее Нарышкин заявил о поддержке США и Британией идеи расчленения Украины. По его словам, Варшава, исходя из анализа ситуации, склоняется к тому, что необходимо «идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского миротворческого контингента».